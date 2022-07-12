新北市教育局推動運動普及化及體育課程數位轉型計畫，短期與業者合作，推動體育課程數位化，中長程規畫推動運動數據與親師生平台、校園通APP系統串接，讓孩子透過運動累積新北市積點銀行點數，換贈獎勵，未來更將辦理校際盃線上AI運動會，如線上馬拉松，在後疫情時代，讓學生養成運動習慣並掌握自身運動數據，藉由線上運動課程均衡自身課業與促進健康。

新北市教育局今日與優力勁聯股份有限公司(Uniigym) 簽署合作意向書，Uniigym除無償提供運動軟體及服務給新北市的高國中小，更邀請岱宇國際、南緯及愛力實業等公司協力贊助運動器材及服飾，總市值超過600萬，近期雙方已合作推出夏令運動挑戰賽，讓孩子動出健康、玩出快樂。

教育局表示，今年寒假已合作推出「新北寒假學童動滋動」提供百堂免費專屬課程，7月也將辦理夏令運動挑戰賽，以遊戲化方式讓孩子不受時空限制享受運動樂趣，作為體育課程數位化轉型計畫第一步。獎

教育局表示，近期除合作體育課程數位化試辦暖身，中長程規畫將運動數據與親師生平台、校園通APP系統串接，讓孩子透過運動累積新北市積點銀行點數，換贈獎勵的文具、隨身碟及口罩等物品，未來將規劃辦理校際盃線上AI運動會，如線上馬拉松等內容。期待在後疫情時代，讓學生養成運動習慣並掌握自身運動數據，藉由線上運動課程均衡自身課業與健康促進。

Uniigym創辦人林煜傑執行長表示，運動是一件無門檻、不受時空限制的事。創立初衷就是為讓運動透過科技能夠普及化，將運動的快樂傳達給每一個人。很榮幸和教育局推動體育課程數位化，期待學子不受疫情與環境限制，時刻享受運動的快樂與健康。

崇林國中校長徐巧玲表示，夏令挑戰賽是很棒的暑期活動，將持續鼓勵學生養成規律運動好習慣，並請老師多加推廣APP給有興趣的親子使用。黃瓊瑩老師也表示，APP裡面有包羅萬象選擇，對象可區分給國小、青少年有氧、小資女及給媽媽們，種類有拳擊、減脂塑身，甚至有專業國手教學現身課程，非常豐富多元。

教育局長張明文表示，這次與Uniigym簽署合作備忘錄，攜手民間資源帶動運動風氣及推廣校園體育運動，也期待未來透過資訊串接現有學生家長常使用的新北市親師生平台、新北校園通，讓師生隨時掌握自身運動數據，在後疫情時代也能兼顧防疫與健康。