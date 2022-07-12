台南市政府經濟發展局(下稱「南市經發局」)所屬、由中信金融管理學院(下稱「中金院」)營運的贏地創新育成基地，攜手中信金融管理學院、成功大學管理學院12日舉辦「區塊鏈與NFT—邁向元宇宙的關鍵密碼」創業小聚，特地邀請台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶教授帶領專業STAR BIT 思偉達創新科技及Jcard團隊以元宇宙為主題，切入區塊鏈、NFT及元宇宙之間的關聯性，幫助創業夥伴以及民眾們，一同探討新創產業在元宇宙的發展方向。

台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶表示，企業級區塊鏈技術於國際上已經成熟，現在是台灣產業評估將此技術應用於數位轉型的正確時刻。陳美伶建議企業不要一昧跟隨風潮，為區塊鏈而區塊鏈、為 NFT 而 NFT，應該要審慎評估實際需求。期待透過此次創業小聚，從人才培育的基礎建設做起，開始推動台灣企業級區塊鏈於產業落地的能量，有助於讓相關應用朝正向發展，並開闊南部新創界眼界及交流。

陳美伶認為，元宇宙是難得一見的好機會，把文化、商業和科技等各種資源整合在一起，為台灣的產業發展找到新的方向，此次希望透過講師們專業之經驗分享，拓展參加小聚之新創團隊視野，並提供新創團隊與民眾們分享與交流連結機會，打造創新與創業社群資源分享與機會媒合的平臺。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，在創業這條路上，難免會有孤立無援或想放棄的時候，這時若有一群創業夥伴在旁提供協助，就像是為創業這條路點了一盞明燈，而贏地創新育成基地則是希望提供創業者最佳創新發想的新創空間，協助新創團隊，提供專業技術、輔導、資金獲取等幫助，更將不定期辦理活動解析產業趨勢、給予新創團隊能量與幫助，帶動在地新創能量共同成長及新創產業發展。(記者張雅雲/台南報導)