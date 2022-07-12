費城半導體指數昨日大跌2.46%，台積電ADR跌2.88%、收79.16元，拖累今(12)日台股現貨表現，台積電終場下跌12.5元，收在449.5元。台積電股價跌跌不休，讓持有的散戶相當崩潰，但其實不只散戶被套牢，查詢公開資訊觀測站台積電「內部人持股異動事後申報表」資料，今年1至5月台積電高層持續加碼自家股票，最高買在月均價636元，對比現在股價不到500元，目前皆被套牢。

公開資訊觀測站資料顯示，今年1月台積電副總經理徐國晉買了10張自家股票，當時台積電月均價636元；今年2月台積電月均價604元，徐國晉再加碼6張，另外包括副總經理林宏達買10張、副總經理葉主輝買5張、副總經理魯立忠買5張、副總經理何軍買1張。

時間來到3月，台積電月均價來到597元，此時公司高層大力加碼股票，共計買了508張，其中以總經理魏哲家買進236張最多，副總羅唯仁買82張居第二，副總經理何麗梅買78張居第三；其他包括副總經理秦永沛買65張、副總經理馬慧凡買18張、副總經理葉主輝買18張、副總經理魯立忠買10張、副總經理張曉強買1張。

至於4、5月時，台積電高層也持續買進，包括副總經理張曉強共買10張、副總經理徐國晉共買8張、副總經理葉主輝共買8張、副總經理何軍共買4張，4、5月台積電月均價分別是538和560元。

台積電從今年1月高點688元，到7月5日盤中最低433元，短短6個月時間跌幅超過37%，許多上市公司投資台積電股票帳面上也慘虧，包括廢電子處理廠綠電及子公司、中環、國賓以及萬海，今年公告買進台積電的價格都在500元之上。