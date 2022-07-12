田徑金牌名將法拉（Mo Farah）最近對英媒BBC吐露驚人事實，其實他並不叫做法拉，這是他冒用別人的身分，他實際上是被人口販子從東非走私到英國的奴隸！法拉來自索馬利亞，本名為Hussein Abdi Kahin，他4歲時父親死於獨立戰爭，8歲與家人被帶到非洲吉布地，然後一個素昧平生的女人把他拐到英國。

法拉說，那個女人以尋親為由來欺騙他，給他一張親戚的聯絡資訊和偽造的證件，上面寫著的「穆罕默德法拉」從此成為他的名字。法拉被帶往倫敦之後，那個女人收回那張聯絡資訊，在他面前丟進了垃圾桶，法拉回憶說：「在那一刻我就知道我慘了。」

某個英國家庭「雇用」法拉成為家務工人，幫忙做家事與帶孩子。他不能上學，也沒學會英語，那個神祕女人只告訴他一件事：「想要吃東西就乖乖做事，什麼都不准說。」法拉完全無法脫身，他所能做的就是躲進廁所裡哭。

幾年後法拉被送去社區大學，他才說出自己是來自索馬利亞的難民，校方人員回憶法拉當時的情況很糟，完全無法融入環境，最後是體育老師發掘他的才華，這個12歲的男孩一站上田徑場就是天生好手。法拉的生活迅速獲得改善，被另一個索馬利人家庭收養。

2000年7月，法拉取得英國公民身分，這個身分在一般情況下是無效的（因為他實際上不是法拉）。後來「法拉」在倫敦奧運、里約奧運摘下4面長跑金牌，2017年獲英女皇封爵，也曾來過台灣。法拉表示他講出這個故事就是要挑戰大眾對於人口走私與奴役的認知，「我原先不知道還有那麼多人和我經歷類似的事情，我才明白自己有多麼幸運，拯救我的人生、讓我與眾不同的是因為我很會跑步。」