台股重量級法說即將開跑，將由權值王台積電（2330）、股王大立光（3008）領銜於14日同場較勁。知名外資半導體產業分析師陸行之最新提出，在目前大環境下，保守型態的法說更優質、「話不要講得太滿」，提供市場新思考方向。

有別於過去兩年大多頭時期，今年以來受通膨高漲、美國聯準會（Fed）加速升息、大陸疫情封城等變數影響，台股近期跌落萬四大關，市場期待的法說行情，前景也充滿變數。

陸行之最新提出，很多公司以為在法說會宣布好的財務數字，第二天開盤一定會上漲，殊不知股價是在預期差的變化下而波動。他舉例，不少企業年初時紛紛上修2022年需求預期與資本支出，之後甚至乾脆把短期成長展望改成未來幾年的長期複合增長率，公司將財務預期數字愈調愈高，分析師也跟著將預測模型獲利及目標價格愈拉愈高，股價卻漲不動，聰明資金紛紛落跑，股價反向持續破底，現在聰明資金即使要回來，也在等公司下修預期，利空不跌才會觸底。

陸行之認為，當前大環境下，保守法說比樂觀法說來得優質，寧可讓未來每個季度及年度的實際數字打敗市場預期，也不要形成預期過高、無法達標，意即「話不要講得太滿」。

舉例來說，要是經營管理階層現在看到明年能成長20％，最好打個折給公司自己一點緩衝空間，免得以後打自己的臉；相對地，要是現在看到明年會衰退10％，也最好打個折給公司自己一點緩衝空間，可講的更保守。最後，企業的投資關係處要搞清楚分析師對營收、獲利預測變化，「不要傻傻的留給分析師及市場任何預期下修的空間。」