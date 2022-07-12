花蓮縣富里鄉和許多偏鄉一樣，面臨人口逐年遞減的問題，鄉公所為了鼓勵民眾生育，7月1日起祭出每胎次新生兒補助生育獎勵金8萬元，雙胞胎補助16萬元，以此類推，若在加上縣府既有的2萬元補助，每胎次最高可領10萬元；另，位於海線的豐濱鄉去年首次推出「兒童生日禮金」，只要出生到4歲戶籍都在轄內且途中沒有遷出者，最高可領到8萬元，由於減緩人口有成，鄉公所今年將持續辦理。

富里鄉公所秘書許仰鎧表示，富里和許多偏鄉一樣因青年到外地工作或是結婚嫁到他鄉等因，面臨人口逐年下降的問題，從2019年的10161人到現在只剩下9714人，為了提高生育力，刺激人口增長，才想到利用公所自有財源，祭出每胎次補助8萬元的高重金方式，鼓勵鄉民生育。

富里鄉公所日前獲鄉代會支持通過《婦女生育獎勵金發放自治條例》，7月1日起，只要新生兒父母任何一人設籍富里鄉滿6個月，即能領取1胎8萬元的生育獎勵金，不過領取後，新生兒及新生兒父母任何一人繼續設籍並滿3年以上，鄉公所每年會透過戶政系統檢核，避免遭有心人士利用。

許仰鎧表示，考量鄉內農民居多，因應其開銷問題，因此生育獎勵金是一次請領，希望能藉此鼓勵鄉民生育，並吸引青年回鄉或是外地人移居，刺激富里鄉的人口增長。

另，海線鄉鎮的豐濱鄉因應人口外移，利用「海上古道」、「月洞」2遊憩區的盈餘，在去年7月首次發放「兒童生日禮金」，凡出生到4歲戶籍都在豐濱鄉且途中未遷出的兒童，每人可將8萬元領好領滿，以鼓勵鄉民生育。由於1年過去，鄉公所認為此舉對減緩人口外移的效果稍有成效，因此今年仍會持續辦理。