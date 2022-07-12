分科測驗今(12)日進入第二天考程，考科都是社會科。而在地理科考試方面，解題高中老師認為，考題偏難，與指考相關的題型不多，且不少題目是跨冊命題，也充分融入生活經驗，符合108課綱重視素養導向的特色與內涵。

南湖高中林靜怡老師表示，今年度地理科考試偏難，指考題型不多，不過不少題目充分結合生活情境，圖表題占比高，達42％，符合素養題型融入生活的真實情境與問題的內涵，也有很多跨冊區域命題，對學生培養國際視野是相當有幫助的。

在特色題目方面，麗山高中廖偉國老師提到，試卷當中有不少時事題，像是第7考核電，第9題和45題考烏俄戰爭的石油問題，第14題則是新冠肺炎，第16題討論歐洲難民現象，第33題到第34題考中美貿易戰及台積電在美國設廠，第35題與第36題則緊扣南向政策。

至於素養題比例占分方面，廖偉國分析，以強調學科知識與探究方法的整合能力的題目達74分最高，其次則是擷取資訊能力的24分次之。

今年地理科有幾題被解題老師點名是不好拿分的，廖偉國指出，像是第18題考美國中部的土地退化原因，目前教材對此內容幾乎沒有著墨，附圖非課本傳統的水文歷線圖，學生不容易理解。第29題則是考土耳其的卡帕多奇亞氣候判讀，當地為乾燥氣候，但選項屬於北半球的氣候圖都沒有乾燥氣候。

中山女高林姿吟老師說，第31題考中南半島的氣候類型，一般以地方風系來說明當地的氣候類型，但題幹引導以全球尺度來分析當地氣候類型，對學生來說較難。第38題考公眾參與式的地理資訊系統，要填寫權益關係人，對學生來說較為陌生。第42題考商品圈範圍，要學生寫出商品圈不會擴大的的理由，學生必須對中地理論有較深入的理解，才能較完整的表述。

根據大考中心統計，地理科應到考生為1萬3592人，實到考生1萬2428名，1164人缺考。

在防疫工作管理方面，大考中心主任周兆民說，在全國12縣市開設的居家照護試場提供56名考生使用，隔離試場則啟動41間，讓69名考生參加考試。防疫考場則設置2間，提供3名發燒考生使用。