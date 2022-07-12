中央路路邊劃設紅線，機車族無處可停放，市長魏嘉賢等多位民代反應後與附近住戶溝通，在路邊劃設機車停車格。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市中央路路邊因全面劃設紅線，以致不少車主將機車停放人行道或騎樓而被開罰，為解決停車問題，市公所經與住戶溝通後，在銘星學園大樓前路側劃設12個機車格，希望解決人行道及騎樓地的停車亂象。市長魏嘉賢希望能比照都會地區，在不妨害人行通行，開放部分騎樓，以自治條例的方式，協助解決停放機車亂象。

魏嘉賢偕同建設課長徐國城前往中央路三段，銘星學園大樓前視察路邊機車格標線劃設作業，縣議員吳東昇、魏嘉彥及市民代表會副主席李振瑋到場關切。第一批次新繪或補繪路段總計有120處。

魏嘉賢表示，中央路路邊因全面劃設紅線，以致不少車主將機車停放人行道或騎樓而被開罰，為解決停車問題，市公所經與住戶溝通後，在銘星學園大樓前路側劃設12個機車格，格數雖不多，但希望能成指標，進而檢討中央路是否解除部分紅線的問。

魏嘉賢也將向縣府相關單位建議，在不妨礙通行的情況下，可否比照大都會，以自治條例的方式在騎樓或人行道統一劃設機車格，以解決停車亂象的狀況。

魏嘉彥、吳東昇對機車一位難求的現況表達關切。魏嘉彥指出，他曾向縣府提案建議，在不影響行人通行或便於輪椅族或嬰兒車可以通行的情況下，比照六都的模式，以自治條例的方式將騎樓或在人行道上劃設機車格，因為市區的腹地實在是不夠，唯有採以變通方式，才能解決一位難求的問題。

李振瑋也說，大多數人以機車代步，主要是其移動便利，但卻有不少騎士反映，市區由於機車格不足，不得不將機車停放在騎樓或人行道，結果都被檢舉而遭警方開罰。因此希望花蓮縣政府及縣議會能夠針對市區機車格已嚴重不足的現象，能以自治條例的方式變通執行，減少機車族的困擾。