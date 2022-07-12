雲林縣長張麗善的已故父親曾是脊髓損傷患者，她對身心障礙者的需求格外有感。（周麗蘭攝）

雲林縣有4萬多名身心障礙者，縣府編列預算加上公益彩券回饋金支應，每年以3200萬元額度營運復康巴士，今（12日）再推出LINE @官方帳號，旅居在外的子女晚輩也能幫忙訂車，同時可看到長輩在行車間的狀況。（周麗蘭攝）

雲林縣府有60輛復康巴士服務身心障礙者就醫，原本靠打電話訂車、縣府員工調度，營運量能有限，去年委外經營後，幾乎多1倍服務人次，今（12日）再推出LINE @官方帳號，旅居在外的子女晚輩也能幫忙訂車，同時可看到長輩在行車間的狀況。

雲林縣有4萬多名身心障礙者，縣府編列預算加上公益彩券回饋金支應，每年以3200萬元額度營運復康巴士，載送他們就醫，原本由縣府社會處人員調度車輛，但效率較不彰，每名司機每日出車僅2趟，且夜間及周末不營運。

縣府去年起委外經營復康巴士載送業務，每天從早上7點營運到晚上9點，周六、日也會出勤，今年1月至5月已服務2萬7958人次，相較去年同期1萬4271人次，效能成長95.9％，幾乎是一倍。

這一年來在經濟部工業局「智慧城鄉生活應用」計畫下，雲林縣府再推出復康巴士的LINE @官方帳號，除了動動手指就完成訂車，不必再打電話約車，還可查詢當下30分鐘內空車的位置，減少久候的困擾；家屬也可透過手機資訊掌握上下車地點、行車位置。

縣長張麗善表示，這個貼心的措施是全台各縣市復康巴士的首創服務，大幅提升便利性、行車安全性、營運服務效率，除了就醫用途，只要是在符合免費的次數內，也可用於就學、訪友、拜拜等社交生活。

社會處表示，身心障礙者1周可以免費搭乘4次，來回算2次，超過額度時也可以自費，價格僅計程車的三分之一，非常便宜。

輪椅族女士林淑英說，她是復康巴士的重度使用者，復康巴士對輪椅族來說就像是Benz，是最好、最重要、最方便的工具，她以前1個月至少要去醫院4趟，以前打電話忙線中就要等，縣長和縣府團隊很貼心，推出[email protected]官方帳號，現在不用3秒鐘就訂好車了。