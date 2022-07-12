台中銀(2812)為滿足視障客戶需求，具體落實公平待客原則與關懷弱勢團體，近日內已於北、中、南增設20台視障語音自動櫃員機（ATM）讓視障客戶們透過語音ATM服務就能安心便利使用轉帳、提款等服務，讓友善金融服務再升級。

新冠肺炎疫情爆發以來改變人們生活習慣，使得非接觸式金融服務需求增加，其中不乏視障人士要求更方便使用的心聲。台中銀為響應主管機關推動金融友善服務與公平待客，以照顧弱勢族群，並減少視障朋友因疫情接觸感染的風險，對此新增設視障語音ATM服務。

台中銀指出，視障使用者只要戴上自備有線耳機，按下鍵盤數字鍵「5」後，依語音導引指示即可完成提款、轉帳、餘額查詢等功能服務，不需他人協助也能自行完成交易項目。為保護隱私與帳戶安全考量，特別提供「遮蔽交易畫面」功能，讓視障朋友能更安心操作使用。

台中銀體認提供視障客戶便利使用視障語音ATM有其必要性，配合逐年汰換ATM計畫，規畫未來5年內將陸續增設至85台視障語音ATM，歡迎視障客戶放心使用，體驗ATM更安全、便利、友善的普惠金融服務。