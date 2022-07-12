【全程字幕】政務官自由業？陳時中再澄清「錄音帶看看」 柯文哲無奈：氣到不想講話

民進黨選對會10日通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長，面對遭外界批評是落跑指揮官、落跑部長，他昨（11日）對此回應，強調從事的職務都沒有任期，隨時可以來、也隨時可以走，此番言論除了被Ptt鄉民轟爆，中廣董事長趙少康也對此發文痛批陳時中。

趙少康今（12日）在臉書以「防疫指揮官怎麼是自由業？」為題，痛批陳時中為了反駁自己「落跑」選台北市長的說法，竟說身為政務官，自己是「自由業」，「意思是他沒有任期約束，可以要來就來、要走就走」。他諷刺道，原來陳時中是這樣輕看自己的工作，難怪台灣防疫千瘡百孔，只剩落後部署。「他自由，全民為了防疫都很不自由」。

趙少康痛批，陳時中既然決定投入台北市長選舉就好好去選，但陳除了大動作宣布參選，「甚至開始假公濟私跑行程了，還戀棧衛福部長以及防疫指揮官的位置，真是置2300萬人的健康跟生命於不顧」。而陳時中頂著防疫指揮官的頭銜，跑去跟蘇貞昌看社宅、拜會日台協會致哀安倍、請假跑選舉行程「吃碗內、看碗外」，趙少康直言，顯然對蔡政府與民進黨來說，防疫根本敵不過奪取政權的重要。

趙少康提到，目前台灣每天染疫死亡及確診人數還排世界前幾名，指揮中心也維持最高的三級開設，顯見情勢嚴峻，民眾都不敢掉以輕心，但防疫指揮官卻轉身跑選舉了。他呼籲，在台灣面臨BA.4、BA.5病毒株威脅升高的此時，陳時中想拚選舉，就趕快辭掉衛福部長和防疫指揮官職務，「讓具有專業又能專心防疫的人接手，免得又讓民眾因為官員無能疏忽而受害」。

「指揮中心絕對不可以一日無指揮！」，趙少康直言若陳時中認為疫情趨緩了，就報請行政院解散流行疫情指揮中心再去打選戰，如果認為疫情沒有趨緩，就應該先把指揮官的位置讓出來，找到人接手再去選舉，現在頂著指揮官的名銜到處跑選舉，「勢必延宕防疫決策時效與訊息掌握的深度」，這種做法不會為陳時中的選情加分，也充分顯露出民進黨的自私，完全不把疫情當一回事。