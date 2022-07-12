我副總統賴清德12日參與日本前首相安倍晉三的葬禮。影片為安倍葬禮直播。

日本前首相安倍晉三遭槍擊刺殺，享壽67歲，家屬今（12）日舉行葬禮，葬禮於東京時間13時（台灣時間12時）正式開始，於東京增上寺舉行，僅限家屬及親近友人出席，而我副總統賴清德中午也以親友身分，到增上寺參加葬禮，日本媒體普遍以親日派台灣第二號人物來形容他。

據CNN新聞網12日報導，日台交流協會說，台灣副總統賴清德周一以私人訪問名義抵達東京。而當天的錄影畫面顯示，他12日參加了安倍的葬禮。這是自從台日1972斷交50年來，台灣赴日的最高層級官員。而日本外相林芳正12日在記者會上回應賴清德來訪，強調這是完全私人的訪日行程。

前往東京出席日本已故前首相安倍晉三告別式的副總統賴清德，座車在午間抵達增上寺。（中央社）

賴清德繼昨天下午前往安倍東京寓所致哀、晚上赴增上寺參與守靈夜後，12日中午再度以至親摯友身份到增上寺參加葬禮，賴清德的座車約在當地時間下午12時34分（台灣時間11時34分）左右駛入增上寺。而日本TBS電視台的現場直播畫顯示，賴清德戴著和昨日一樣的同款淡綠色口罩。

安倍晉三是日本在位最久的首相，在上周遇襲過世前，雖是日本政壇重量級人物，但形象兩極。