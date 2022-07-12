大陸湖南省1名75歲的老翁，25年前收養1位遭人丟棄的女嬰，取名為白鴿，每天省吃儉用只為養大女兒，時光飛逝，當年遭丟棄的女嬰已成為亭亭玉立的女子，靠自我打拼，搖身一變成為身價億萬的CEO，日前將公司賣掉帶養父出去旅行，前往天安門看升旗典禮，白鴿的身世曝光後，勵志的故事感動無數網友。

張雙奇50歲時，收養了在路邊遭人丟棄的女嬰，拾荒打零工照顧女兒25年後，她成億萬CEO，賣公司幫養父圓夢。（圖／翻攝自微博）

張雙奇50歲時，收養了在路邊遭人丟棄的女嬰，拾荒打零工照顧女兒25年後，她成億萬CEO，賣公司幫養父圓夢。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，大陸湖南省1名75歲靠著拾荒打零工維生的黃金單身漢張雙奇，於25年前下班回家時，見到1名剛出生的女嬰遭親生父母裝在紙箱中遺棄路邊，張雙奇不忍孩子在地上吹寒風受苦，便將女嬰帶回家。

由於張雙奇在遺棄女嬰的紙箱中未發現女嬰親生父母留下的任何資料，當時已經50歲的他不顧鄰居的阻止，堅持將女嬰收養下來，並將她取名為「白鴿」。

為了給女兒更好的生活，張男從撿垃圾、替人放羊到打雜什麼工作都做、靠著省吃儉用，替女兒賺生活費、學費，白鴿國中時見養父灰頭土臉在路邊撿垃圾等她放學，感到非常羞恥，為了不想讓同學看到自己的父親。白鴿告訴養父，以後別再來學校了，養父看了一下髒兮兮的身體才明白女兒的意思。

白鴿還曾因為每天吃鹹菜和養父翻桌大吵，直到某天白鴿見到養父在路邊吃白饅頭泡水，又得知自己僅是1名棄嬰時，她才明白，原來養父一直對無血緣關係的她無私付出，從那天起她便決定將最好的留給養父，靠著自己的努力，在25歲時成為身價上億的女強人。

去年白鴿毅然決定賣掉公司，帶著養父到處旅行，嚐遍各地的小吃，日前2人還到天安門看升旗典禮，她將身高僅148公分的養父扛在身上大喊：「爸你看到了嗎？」養父興奮地回：「看到了」。白鴿用行動表示：「你養我長大，我陪你變老」，白鴿感性得說：「爸爸很瘦很小，但他在我心裡，卻比任何人都要高大」，消息曝光後，感動上萬名網友。