調查局獲報，收購胖達人母公司更名為上櫃醫美產業公司「星寶國際」的董事長兼總經理黃坤鍵，涉嫌於2018年間勾結炒手顧明仁及部分公司高層，以高買低賣等沖洗式手法，製造股票交易熱絡假象，吸收投資人進場，炒高自家星寶公司股票，1個月內將股價由40多元炒高至50多元，涉嫌違反《證交法》操縱股價罪，台北地檢署12日指揮調查局北機站兵分15路搜索，約談黃坤鍵、顧明仁等6名涉嫌人到案，北機站預計晚間將黃男等人移送台北地檢署複訊。

據網路資料指出，星寶國際股份有限公司成立於1994年1月7日，前身為基因國際生醫股份有限公司，基因公司因2012年涉及胖達人麵包改標事件後，星寶電子科技2017年2月以3.8億收購51％股權，完成經營權易主，2017年5月更名為星寶國際公司，公司主要從事統合醫美診所醫藥之聯合採購，以及開發與設計醫學美容保養品，提供經營管理服務，代理診所管理非醫療性事務，並協助建置與導入經營診所之流程。

今年4月 星寶國際召開董事會通過私募案，由台亞半導體的子公司合眾投資以每股43.52元募資6800張，成為星寶的第二大股東。

調查局獲報，指上櫃公司星寶國際董事長兼總經理黃坤鍵夥同陳姓、曾姓公司高層，涉嫌2018年間，提供籌碼並結合股市作手顧明仁及陳姓、杜姓金主等人，拉抬自家星寶股票交易價格，造成股票交易活絡表象，在一個月內將星寶國際每股股價自新台幣40餘元炒作至50餘元。涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪嫌，台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索15處，預計訊問嫌疑人黃坤鍵6人。