鋼鐵族群周二全軍覆沒，不過鋼鐵市場可望短空長多，下半年旺季可期，龍頭股中鋼(2002)、中鴻(2014)、豐興(2015)終場跌幅收斂1%以內，相較有撐。

中鋼自行結算111年6月份之合併營業收入447.44億元，年增15.25%、月增2.90%，創今年來單月次高；第二季合併營收1336.37億元，年增15.75%、季增15.99%，創單季與同期新高；本年累計之合併營收2488.49億元，年增16.68%。中鋼表示，中鋼6月合併鋼鐵事業銷售量雖微幅減少，但遞延出貨致銷售價格仍微幅增加，另因合併營建工程收入與貿易收入增加等綜合影響，6月營收月增近3%。

雖隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，歐美鋼市急速降溫訂單急凍，加上受大陸鋼材出口報價急挫影響，亞洲鋼價全面加速著底。然近期大陸鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號及原料成本支撐下，下半年鋼價可望觸底反彈。

大陸寶鋼周一晚間開出8月盤價，大宗底材每公噸普遍下調200元人民幣，不如預期止穩，而中鋼將開出的8月盤價，續跌的機率也跟隨上升。不過中鋼董事長翁朝棟表示，8月鋼市需求可望樂觀跟上，9月鋼市將邁向第四季旺季，有望向上發展。

中鴻6月營收46.59億元，月減14.9%、年減3.63%，符合預期。第二季營收160.30億元，年增19.65%、季增29.17%。上半年營收284.41億元，年增17.39%。受到鋼鐵價格轉弱影響，中鴻6月營收下滑。觀察近期的原物料走勢，鐵礦砂價格仍然偏弱，價格持續在每公噸115美元附近，法人認為，短期市場需求仍沒有明顯好轉，鋼鐵價格拉升不易，但煤價仍在高檔使成本不易下降，鋼價短期將呈現弱勢整理局面。

雖然大陸各地的封城措施已逐漸放寬，但經濟活動仍沒有回到正常水準，生產成本上漲使部份鋼廠停產或減產，但並沒看到鋼價因此反彈上漲，反而鐵礦砂因需求下滑而出現回跌，鋼鐵需求復甦可能仍需時間，短期的鋼價仍將弱勢整理。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。

法人認為，短期鋼鐵價格偏弱，業者的利差將縮小，中鴻目前評價並未偏低，維持中鴻的投資建議為中立。

中鴻每股現金股利2.8元，中鋼普通股每股配發現金股利3.1元，兩大鋼鐵龍頭皆在7月26日除息。

豐興公告6月財報，單月合併營收34.20億元，月減9.35%、年減0.52%，營業利益2.44億元，年減41.06%，稅前淨利為3.51億元，月減2.77%、年減28.36%；第二季營收108.58億元，年增10.63%、季增9.14%；累計上半年合併營收208.06億元，年增17.48%；營業利益20.12億元，年增2.08%；合併稅前淨利為22.25億元，年增6.15%，每股合併稅前淨利約3.82元。

獲利成長，主要是因為產品單價高，加上鋼筋等各項產品銷量強勁。豐興將於7月29日下午召開線上法說會，將說明鋼市展望。

而豐興周一也公布本周盤價，廢鋼、鋼筋盤價終止三連跌，呈現平盤回穩，而原料走勢持穩，就可望吸引鋼筋盤商進場補貨，預期價格反彈可期。