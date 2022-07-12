民進黨北北基桃市長候選人底定，立委蔡適應代表民進黨參選基隆，他表示，4首長候選人必須團結，這也是他和林佳龍、陳時中、林智堅共同想法，未來會擬定「北北基桃共同政策」。

蔡適應今日參加早療活動受訪時指出，如果以首都台北市向左向右核心發展來看，一邊到空港門戶、一邊到海港門戶，其中空港門戶有機場捷，海港門戶有基隆捷運，將串連海、空港，是未來北北基桃生活圈重要部分。

他說，北北基桃為大生活圈，每座城市扮演不同角色，其中新北、桃園有許多工業區廠商，總部大多設在台北，而基隆未來可藉由捷運，將過去倉儲區變更為新的科技園區，擴大大台北都會區規模。

蔡適應認為，北北基桃縣市長候選人必須團結合作，這是他和林佳龍、陳時中、林智堅共同的想法，未來會擬出北北基桃共同政策，一起讓市民了解城市發展不該只是單一，重要的是區域發展，才能創造台灣、北台灣下個10、20年新的競爭力。