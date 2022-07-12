南投旺來產業園區服務中心，12日開幕啟用。（廖志晃攝）

南投旺來產業園區服務中心開幕，縣長林明溱（中）等人齊歡慶。（廖志晃攝）

南投旺來產業園區服務中心，12日開幕啟用，進駐廠商的廠房正在興建中，未來企業開始營運後將創造1000個就業機會，估計年產值30億元，每周約1萬觀光人次；縣長林明溱表示，旺來等5大園區是他回報鄉親支持的政績。

旺來產業園區服務中心啟用，由林明溱主持，立委許淑華、玉新開發建設董事長黃政勇，經濟部工業局中區工業區管理處執行長劉培毅、中華民國工業區廠商聯合總會正副會長賴博司、董正宗，旺來園區廠商協進會副理事長徐孟榆，縣議員張嘉哲、曾振炎、陳翰立、游顥、南投市代會主席張惠卿、縣議員于秀英服務處主任張婉慈、縣府前祕書林儒暘等人都出席。

旺來產業園區面積16.59公頃，開發總金額約21億元，公共設施包括2座生態滯洪池、隔離綠帶、服務中心、汙水處理設施及道路等共6.4公頃，產業用地總共17筆、10.19公頃，已全部銷售完畢。

進駐廠商包括著名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」、「三點一刻」奶茶及以芋頭酥聞名的「先麥食品」等將打造觀光工廠；上緯公司將設置研發、生產實驗總部，還有愛妮雅化妝品、頂發薑先生、松杰茶業、卜蜂食品、華順食品及信織不織布投資建廠。

林明溱表示，他將南投縣打造為觀光首都，進而設置地方特色產業園區，讓全縣均衡永續發展，逐漸邁向「產業新都」，因此，任內開發完成福興溫泉、埔里微型產業園區、旺來園區及草屯手工藝智慧園區，開發的產業用地都造成搶購，為縣庫帶進逾40億元收入，另外竹山竹藝產業園區也進入中央審核開發許可階段。

許淑華表示，縣府開發5大產業園區績效卓著也增加縣庫收入，未來希望能夠持續完成；另外，很多廠商反映工業用地缺乏，也將進行評估開發，吸引企業進駐，增加就業機會並帶來觀光人潮。林明溱旺來產業園區許淑華福興溫泉觀光工廠