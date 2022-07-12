補教老師李威立指出，今年分科測驗地理科試題，難度比去年低，但複雜度又比去年高，其中手寫題是得高分與否的關鍵。他預估考生得分略降，頂標在75至80分間，跟去年的80分相較，下降一些。

李威立說，今年地理科試題，高一通論地理方面，自然地考4題占12分、技術地理考5題占12分、人文地理考9題占21分。值得注意的是，今年技術地理的題數比自然地理還高，顯示GIS（地理資訊系統）及地圖的單元受到重視。

此外，今年區域地理考15題占30分，其中第9題考俄烏戰爭造成的能源轉向，就是區域地理；選修地理則考12題占25分；至於手寫題則考6啼占15分。

「手寫題是這次地理科能否得高分的關鍵。」李威立說，今年地理科手寫雖然不多，但卻對考生造成挑戰，例如第40至42題的題組題，提出全聯及其他超商（7-11、全家）商品圈分布圖，並說「超商數量維持不變，但均增加其商品販售的種類，將會擴大在該地的商品圈範圍」這個結論不合理，要考生以30字內說明理由。