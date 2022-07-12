屏東縣政府規畫打造出火公園，12日舉行動土典禮，讓解決當地多年亂象出現曙光。（林和生攝）

恆春鎮東門出火景觀區，數十年來火苗不熄，為當地天然的特殊景緻，但因長期無人管理，攤販擺攤或遊客行為造成環境髒亂，讓原本地質景觀區變樣；經取得國防部土地撥用後，屏東縣政府規畫打造出火公園，12日舉行動土典禮，期盼帶動地方觀光產業發展。

地方居民直言，過去土地由國防部管轄，但明顯沒有專業人力管理，託管給縣府後法規也很模糊，導致從停車場通往景觀區的木棧道年久失修、凹凸不平，加上實戰射擊訓練場周遭限建問題，無法整修，觀光客與周邊攤販常直接踏入火源進行烹煮，十分危險卻無法可管。

經立委周春米居中協調下，國防部與屏縣府2020年達成共識，終於完成相關撥用程序，周強調，出火地質景觀公園動土，是當地觀光重要一步，總算擺脫三不管亂象，居民與觀光客的安全保障再升級。

目前出火景觀區已協調劃出國家公園範圍外，並依發展觀光條例向交通部觀光局申請劃設為風景特定區；屏東縣長潘孟安承諾，縣府將擔起重任，作為管理者、規畫者，會全力打造「出火公園」。

潘孟安表示，出火公園在縣道200、恆春往返滿州必經之處，總面積為2.9公頃，除保留生態密林區外，規畫出火地質廣場，更在出火區增設環形水池，形成水火共生的特殊景觀，晚上則變身星空公園，從日到夜都好拍。

整體工程預計將在2023年8月底完工，潘孟安說，未來會結合大眾運輸工具串聯恆春鎮觀光景點及周遭鄰近停車場，期盼帶動觀光產業發展，也讓這特殊的地質景觀不再因缺乏管理而乏人問津。