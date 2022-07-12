針對民進黨的臉書發文，新北市政府副發言人張劭斌反擊，民進黨又使出最愛的烏賊戰，意圖潑髒水。（張劭斌提供）

原堅持參選台北市長的林佳龍，最終決定出征新北，並在臉書貼出陽明山俯瞰圖，新北市長侯友宜諷「不要從陽明山看新北」，民進黨今在臉書發文，稱「99個門牌大群館爭議，人民不會忘記」，侯友宜若還在陽明山當包租公，怎敢酸人在陽明山看新北？對此，新北市政府副發言人張劭斌回應，民進黨又使出最愛的烏賊戰，意圖潑髒水，雙方隔空互嗆，新北市長選戰儼然已開打！

張劭斌表示，民進黨中央一聲令下，從秘書長到地方民代以及參選人，全都聽命行事，主題統一，為了救駕心不在新北的林佳龍，把對新北市的在地認同拋諸腦後，迫不及待攻擊侯市長。

張劭斌說，現在大家問的是林佳龍為什麼把新北當成第二志願？一昧為了拗髮夾彎拗到得吹哨子壯膽，把多年前已經一清二楚的大群館事件，拿出來大作文章 ，意圖潑髒水。

張劭斌認為，民進黨上上下下汲汲營營亂打口水戰， 企圖漂白林佳龍至少說了24次的不選新北，看起來民進黨啟動的不是真心愛新北，而是真心愛選舉的選戰模式！最後酸林，今在民進黨新北市黨部主委與執評委交接典禮發表的談話，一句「台北市」需要的是一個跨域治理的市長，已說明了他「心不在新北」！