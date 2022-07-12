陽光‧沙灘‧音樂會，最對味的夏季音樂饗宴就在竹北新月沙灘！「2022竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」將在16日登場，一連2天活動，將為遊客帶來新月史上最華麗卡司的音樂晚會，及衝擊視聽覺的夏日音樂派對。

竹北市長何淦銘表示，今年新月沙灘海洋音樂嘉年華除延續往年規畫豐富體驗活動外，更增加了攀岩機，邀請民眾相揪來竹北，放鬆地動起來、玩起來，體驗專屬竹北獨有的在地迷人景色，嗨Fun今年夏天！

「音樂晚會-Fun浪新月Song一夏」，將於16日晚間6點30分登場，邀請藝人梅東生、Mina.S佘宜珊熱力主持，有饒舌男神婁峻碩、搖滾樂團麋先生、創作才子韋禮安等三位重磅卡司輪番演唱。

台語歌王許富凱、Chill女王 Julia吳卓源、綜藝歌王康康及冷豔歌姬米利亞將熱情唱響新月，眾星雲集的音樂晚會將於「藝遊竹北」活動官網全程直播。

「夏日音樂派對-Shiny新月Hot派對」將於17日下午4點30分熱鬧登場，由亞洲電台阿露熱力主持，邀請爵士樂團-MVP迷霧森林、創作樂團-Xunday、嘻哈樂團-丘與樂以及電子樂團-原子邦妮等四組樂團輪番演出，派對也在「藝遊竹北」活動官網全程直播。

同時規畫「環保淨灘」、「風帆船.風帆車體驗」、「淺灘衝浪」、「人體泡泡足球」、「創意永續DIY」及「攀岩機」等多元活動，讓小大朋友考驗身體協調度、平衡感、專注力，DIY製作專屬的趣味紀念小物，讓民眾認識藝遊竹北多元風貌，以健康、休閒、環保概念，感受沙灘活動的刺激感多元的全新玩法。

新竹縣竹北市何淦銘新月沙灘.音樂