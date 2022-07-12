中國大陸鋼價逆勢慘跌，繼大陸寶鋼、鞍鋼及本鋼全面調降8月份盤價，每公噸下調100～500元人民幣後，越南河靜鋼12日下午也宣布，調降9月份盤價，包括熱軋和線材產品，每公噸大降95～100元美元。

河靜鋼表示，俄烏戰爭未解，國際鋼鐵需求不振，近期煤礦原料價格亦處相對低檔，目前鋼市似仍未見轉佳跡象。鑑於上述原因，並考量下游客戶營運狀況及參酌相關進口行情，河靜鋼決定調降9月份價格，其中熱軋每公噸調降100美元，線材每公噸調降95美元。