經警方追查，將徐男等4名犯嫌依刑法、殺人未遂、妨害秩序等案移送宜蘭地檢署偵辦。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

7月10日凌晨1時42分，在宜蘭縣羅東鎮五結鄉中正路發生砍人案件，1名30歲邱姓男子與21歲徐姓男子日前爆口角糾紛，於是徐男率友人前往中正路上某PUB前，持西瓜刀一路追砍邱男，致邱四肢多處撕裂傷、幸無生命危險。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邱男跑沒多遠就跌倒在草地上，慘遭3惡殺持西瓜刀猛砍，全身遭砍二十幾刀，刀刀見骨、手段兇殘，現場血跡班班、場面觸目驚心慘不忍睹。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

連邱右邊的耳朵都差點被削掉，造成邱全身四肢多處撕裂傷，頸部旁還有刀傷。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邱男跑沒多遠就跌倒在草地上，慘遭3惡殺持西瓜刀猛砍，全身遭砍二十幾刀，刀刀見骨、手段兇殘，現場血跡班班、場面觸目驚心慘不忍睹。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

7月10日凌晨1時42分，在宜蘭縣羅東鎮五結鄉中正路發生砍人案件，1名30歲邱姓男子與21歲徐姓男子日前爆口角糾紛，於是徐男率友人前往中正路上某PUB前，持西瓜刀一路追砍邱男，致邱四肢多處撕裂傷、幸無生命危險；經警方追查，將徐男等4名犯嫌依刑法、殺人未遂、妨害秩序等案移送宜蘭地檢署偵辦。

從監視器畫面可看到，1輛白色自小客車行經五結鄉中正路某酒吧前突然停車，主嫌徐男留車上把風，19歲鄭男、25歲廖男與22歲彭男，各持西瓜刀下車後，直接衝往店家前，往邱男與友人臉上噴灑辣椒水，隨後持刀一路追殺，對於突如其來的攻擊，邱與友人手足無措驚嚇不已拔腿就跑，所幸其友人跑得快逃過此劫。

但邱就沒這麼幸運，跑沒多遠就跌倒在草地上，慘遭3惡殺持西瓜刀猛砍，全身遭砍二十幾刀，刀刀見骨、手段兇殘，現場血跡班班、場面觸目驚心慘不忍睹，連邱右邊的耳朵都差點被削掉，造成邱全身四肢多處撕裂傷，頸部旁還有刀傷；警方獲報到現場，立即將邱男送醫，所幸無生命危險。

據了解，因邱男日前與徐男發生口角，徐男10日凌晨遂夥同3名友人從台北駕車至宜蘭犯案，砍殺完邱男後，犯嫌便將犯案西瓜刀丟到羅東鎮興東路上，停在路邊某車的車底下，過10分鐘後4名犯嫌即驅車到羅東分局投案；警方經循線查扣作案刀械共5支，並將徐嫌等4人，依刑法、殺人未遂、妨害秩序、傷害等案，移送地檢署偵辦。