台泥與7-11合作，將其亞洲第1萬家門市「台南亞萬店」打造成「新能源超商」。亞萬店導入綠電加儲能的不斷電系統（UPS），是全台超商首例，一旦遇到停電，太陽能與小儲能啟動可維持店內4到6小時不斷電運作。

這也是台泥為該店規劃設計全世界第一個環保與耐火抗爆兼具的新式UHPC(超高性能混凝土)儲能櫃，對該公司來說，具有可進入商業運用的象徵意義。

台泥董事長張安平表示：「目前新的大樓規劃，都有電動車停車位的設計，即便是慢充，對大樓基本電力要求也很高，間接對電網產生壓力，所以大樓建置儲能設備成為未來必然的需求。」

但傳統的金屬儲能櫃在戶外都必須與建築物保持距離，根據現行消防法根本無法進入建築物，耐火抗爆的UHPC儲能櫃可以符合法規進駐大樓，因此具市場潛力。

目前一般超商使用的不斷電系統，多數以使用UPS結合小電池，亞萬店的新能源模式，是優先使用太陽能加小儲能系統，未來如果碰上停電，微電網系統會由併網模式自動切換到孤島模式，透過太陽光電及儲能電池，提供緊急與維生所須的電力。估計亞萬店可維持至少4到6小時不斷電，包括電燈照明、監控系統、收銀機、自動門等都能正常運作。

台泥旗下的台泥儲能這次為7-11亞萬店打造的儲能櫃，也是全台第一個超商DC-DC充電站。目前市場上都是直接接電網的AC-DC充電站，但亞萬店的DC-DC充儲一體充電站，可透過設置儲能設備供電給充電樁，在離峰時將儲能設備內充飽電，在尖峰時候放電，具有優化電力使用，減少台電電網負擔的雙重優點。

不僅於此，此儲能櫃不斷電系統還可以大幅降低碳排，以亞萬店為例，一年可產生5500度綠電，相當一年可減碳約2761公斤。