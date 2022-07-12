86歲大陸老戲骨李明啟過去演過第一代《還珠格格》中的容嬤嬤一角，從此壞人形象深植人心，她也坦言曾因此遇到不少困擾，近日第二屆澳淶塢國際電視節金萱獎得獎名單公開，李明啟獲得終身成就大獎，也算是對她演員生涯的一大肯定，引來粉絲讚賞。

李明啟過去因演出「容嬤嬤」走紅，名氣最旺時曾有人入戲太深，使李明啟在路上遇到不公平對待，多年過去李明啟除了《還珠格格》外，也曾演過《水滸傳》 、《我愛我家》等，近年則暫退演藝圈，但仍有不少路人分享曾在路上野生捕獲容嬤嬤，稱讚李明啟私下態度和藹親民，個性和電視劇裡完全不同。

李明啟日前出現在孫女的影片中。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

私生活方面，李明啟戲外有個真實親生兒子為王雋，雖並非藝人，卻是知名律師，還是大陸政法大學的兼職教授和研究員，兩年前李明啟的孫女在社群網站分享在家中豪宅跟奶奶的互動，兩人在寬廣豪奢的客廳玩自拍，李明啟笑容燦爛，精神奕奕，家中牆上還掛有李明啟一臉慈祥的照片，可見全家人都相當以她為榮。

李明啟童年時外貌有如洋娃娃。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

去年趙薇突然出事人間消失，引來網友瘋傳《還珠格格》23年前哏圖，驚呼：「原來容嬤嬤才是好人」。近日，據《搜狐娛樂》報導，第二屆澳淶塢國際電視節金萱獎各項大獎提名名單日前出爐，出道60多年的李明啟獲得終身成就獎，塑造角色的功力和演技備受肯定，而她過去年輕時的舊照也出爐，其中一張看她綁著麻花辮，五官立體精緻，有如洋娃娃，另一張她頂著短髮，模樣依然清秀，網友見此回應：「優秀的老藝術家，李老師容嬤嬤」、「實至名歸」、「偶遇過李老師，人特別和藹」、「李明啟老師是我最尊敬的演員沒有之一」。