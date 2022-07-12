Pikmin Bloom最新版推出幾項新功能，讓每週散步變得更加有趣、協助你達成運動目標、並且讓您與親朋好友能交流互動。

準備親自體驗我們推出的新功能了嗎？繼續閱讀就能了解改版後的Pikmin Bloom如何讓簡單的散步變得更有意義、趣味無窮！

全新種花每週挑戰

我們在4月下旬新增了每週挑戰，讓使用者能合作進行散步挑戰，總步數達到2萬或10萬步才能過關。即便大家在不同大洲或國家，這項挑戰讓大家有機會彼此聯絡，還能查看好友的步數。

我們在今天推出的新版本加入了新的每週挑戰類型，挑戰目標不是步數，而是種花數。現在使用者可以從兩種類型的每週挑戰中選一種參加，要同時都參加也行！

此外，所有加入挑戰並在7月24日前完成的使用者，都能獲得給Mii穿的特殊服裝作為獎勵：只要在7月17日前加入並完成步行挑戰，就能獲得一件「探索」T恤，在7月24日前加入並完成種花挑戰，則能獲得一件「花朵」T恤。

我們打算未來持續增加新的挑戰類型，敬請期待！

快來迎接全新的Pikmin Bloom：現在增加了社交合作的遊戲體驗

邀請親朋好友加入每週挑戰

想要跟各奔東西的國小同學敘舊嗎？想跟家人找話題互開玩笑增添趣味嗎？今天我們隆重推出了每週挑戰的邀請功能！這次的更新之後，你就不用再等其他玩家加入你的挑戰了。現在挑戰中會出現「邀請」選項，讓使用者能邀請指定好友加入挑戰，讓好友或親人相聚變得更加輕鬆。

提醒你，遊戲中也有「邀請好友」功能，可以用來廣邀親朋好友加入Pikmin Bloom！這項功能會產生一組邀請代碼，可以透過電子郵件、簡訊或社群媒體分享。只要邀請新使用者加入Pikmin Bloom，雙方都能獲得獎勵，一定能讓新玩家對遊戲更加期待！

快來迎接全新的Pikmin Bloom：現在增加了社交合作的遊戲體驗

實體活動即將在美國特定地點登場！

社群是Pikmin Bloom的核心，交流互動是我們最重視的事情。除了與親朋好友互動外，我們也希望大家能跟真實世界、周遭環境和使用者夥伴互相交流！我們希望盡可能多和使用者面對面，這樣就能直接傾聽大家對Pikmin Bloom體驗的意見，還能一起享受散步的美好。

為了達成這個目標，我們打算最近在美國舉行實體活動。詳細內容敬請鎖定我們的官方頻道！

你準備好 #WalkOnGameOn 了嗎？

*請將應用程式更新到最新版（v48），以便新功能正常顯示。

遊玩Pikmin Bloom時請確保自身安全，多加留意周遭環境，並遵守中央和地方政府的法律和規範。請注意，如果發生意外狀況，日後的活動可能會視情況延期或取消。更多Pikmin Bloom的消息與活動訊息，請參閱遊戲內通知與 Pikmin Bloom部落格。