展望會呼籲，需要更多人一起行動，支持飢餓三十，讓家庭賣子求生的悲劇到此為止。（展望會提供／林良齊台北傳真）

「賣掉一個孩子，還是全家一起餓死？」阿富汗政權轉移將滿一年，近日又遭強震重創，飢餓問題日益嚴重，眾多家庭陷入上述提問的痛苦兩難。聯合國估計，阿富汗全國約有95％人口生活在貧窮線以下，更沒有足夠食物，每天連吃飽一頓飯都難。台灣世界展望會呼籲響應飢餓三十人道救援行動，讓家庭不用再賣孩子求生存。

3歲的帕雷瑪與四個姊姊們坐在冰冷的地板上，啃著別人不要的紅蘿蔔，不知道這是她最後一次跟家人相處的時光。帕雷瑪的爸媽已經用600美金將她賣給別人，她的媽媽瑪娑瑪表示，全家人一直餓肚子，孩子們常哭著要食物吃，她得撿垃圾桶的食物才能苟延殘喘，不得不賣掉一個女兒，讓其他四個女兒可以活著。

阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲表示，單是今年1至3月，就有1萬3700 名早產兒直接死於營養不良，阿富汗有1850萬人身處人道危機中，由於全國經濟崩潰，至今已有50萬個工作崗位消失，每個失業的人背後都有一個四口至五口之家，現在當地390萬兒童嚴重營養不良，100萬兒童正因飢餓瀕臨死亡。無數阿富汗兒童被迫乞討、嫁進有暴力傾向的家庭、輟學從事危險的工作。

展望會呼籲，需要更多人一起行動，支持飢餓三十，讓家庭賣子求生的悲劇到此為止。捐款可洽台灣世界展望會官網。