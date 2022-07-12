水龍出巡是水龍節重頭戲，往年都讓大朋友小朋友玩得不亦樂乎。（桃園楊梅四維商圈發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市長鄭文燦2020年參與水龍節，也拿起水槍和民眾同樂。（桃園楊梅四維商圈發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

商圈期盼藉此活動振興在地經濟。（桃園楊梅四維商圈發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區四維形象商圈位於埔心車站旁，近年受疫情衝擊，約4成商家撐不下去只好結束營業，為振興在地經濟，商圈結合客家文化推出2022水龍節踩街活動「YOUNG妹是我」17日登場。重頭戲為水龍出巡祈福，民眾可持水槍朝水龍噴射，往年都讓大朋友小孩子玩得不亦樂乎。

桃園市楊梅四維商圈發展協會理事長徐嘉霈指出，近1至2年受到疫情影響，面對內用禁令與外送單位抽成，約有4成店家撐不下去，其中多為租店面做生意的老闆，留下來的幾乎是擁有自家店面的商家。

四維商圈為眷村四維新村改建而成，在地多為客家族群，早期務農者都看天吃飯，經常在每年7月前後飽受乾旱之苦，民眾會向海龍王祈求降雨，以潑水、舞水龍等方式祈福。徐嘉霈笑說，每次舉辦完水龍節，都很剛好會下雨，去年約有200至300人參與，今年有望迎來更多觀光客，也盼水龍節成為在地象徵性節慶，讓桃園人講到7月就想到此。

為刺激消費，自3至16日只要在四維商圈店家消費滿50元即可獲得1點，集滿7點可在水龍節當天兌換50元無指定店家商品兌換券，集點數量無上限；17日也有抽獎活動，2000張抽獎券與宣傳單一併發放，當天消費滿50元也可獲得摸彩券限量300張，最大獎有望把55吋電視抱回家。

水龍節還規畫古玩扭扭車分組競賽以及穿上水龍尾裝扮擊球的擺尾競賽，第一名均有獎品外，參賽者也能拿到小禮物。傍晚則是水龍節重頭戲「水龍出巡」，將由現場貴賓、商圈理監事與泳裝大使一起舉起水龍踩街，民眾可準備水槍將「祈願」射至水龍身上，水量越多代表祝福越多，是往年大朋友小朋友都期待不已的重要環節。