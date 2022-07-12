好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）在經歷與前妻安柏赫德（Amber Heard）的戲劇性官司後，不僅挽回形象，人氣也逐漸回升。外媒指出，他和英國吉他手傑夫貝克（Jeff Beck）一起錄製的專輯《18》即將在7月15日推出，而其中的一首單曲《Sad Motherf–kin' Parade》的歌詞內容似乎在暗酸安柏赫德是「七年之癢的狗」。

強尼戴普一直以來都鍾愛音樂表演，在官司宣判前，他就兩度以歌手身分登台挺好友的演唱會。一次是強尼戴普飛往英國參與搖滾歌手好友傑夫貝克的演唱會，另一次則是現身披頭四主要成員之一的保羅麥卡尼（Paul McCartney）個人巡迴演唱會，這一次他更以歌手身分發出新專輯《18》。

專輯尚未上線開賣就炒出不少話題，這張突如其來的專輯，裡頭除了有強尼戴普曾翻唱過的歌曲之外，其中兩首更是屬於「強叔」自己的原創歌曲。之前6月10日發布的專輯單曲〈This is a Song for Miss Hedy Lamarr〉就是向傳奇女星海蒂拉瑪（Hedy Lamarr）致敬。第二首《Sad Motherf–kin' Parade》中的歌詞十分嗆辣，像是「你坐在那裡，就像七年之癢的狗」以及「如果我有一角硬幣，它不會到你的手上」等字句，超酸歌詞疑似是在對安柏開砲。

強尼戴普預計在本週五發布的新專輯《18》共收錄13首歌，之所以會取名為《18》是因為當兩人在合作時，就彷彿像是回到充滿活力與創造力的18歲。未來他也會與他的樂團「好萊塢吸血鬼」在歐洲進行巡迴演唱會，讓粉絲體會強尼戴普獨有的舞台魅力。