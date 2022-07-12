戰遊網 (Wargaming.net) 旗下PC遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式釋出0.11.6版本更新，推出一系列全新內容。 0.11.6版本更新中，一系列全新英國主力艦進入搶先體驗階段，搭配全新限時「工業巨頭」活動。美國 II–VI 階驅逐艦的模型也進行第二階段的升級。除此之外，0.11.6版本更新中，遊戲的經濟部分進行重大翻新，外觀視覺元素與經濟加成分開。戰鬥訓練及聯合作戰中電腦戰艦的 AI也大幅升級。

一系列全新英國主力艦將於0.11.6版本更新中進入搶先體驗階段，包括III Indefatigable、Tier VII Rooke、VIII Hawke、IX Duncan、X St Vincent 和VII Collingwood。這些嶄新海上巨艦裝備了魚雷以及射程一般距離的主炮，能在中近距離戰鬥中展現實力。英國主力艦所配備的「維修小組」消耗品能恢復大量的血量，從 V 階開始配備「引擎增壓」，從 VI 階開始則配備「防禦用對空火力」消耗品。IX 階戰艦則由「特化維修小隊」替代「維修小組」。

配合英國主力艦進入搶先體驗階段，全新限時「工業巨頭」活動也將隆重登場。活動中玩家可選擇查塔姆、艾爾斯威克或克萊德班克其中一座造船廠爭奪最佳造船廠的殊榮。每座造船廠都將提供獨特獎勵，包括一名帶有六個技能點數的英國指揮官、一艘英國 V 階可研發戰艦（ V Hawkins、 V Emerald 或 V Acasta），以及特殊成就。活動獎勵還包括英國代幣，可用以購買含有英國主力艦的依序組合包、特殊永久迷彩、經濟加成，以及其他獎勵。為慶祝推出此活動，倫敦港也已更新。

美國驅逐艦模型將於0.11.6 版本更新中迎接第二階段的更新。 VII Sims、 VII Sims B、 II Sampson、 III Wickes、 IV Clemson、 V Nicholas 和 VI Farragut 的戰艦的模型皆已更新。更新模型會略微影響戰艦的物理參數、魚雷發射器和主炮的瞄準角度、對空防禦，以及戰艦各個部分的血量分布，但不會對整體平衡性有明顯影響。

0.11.6 版本更新將對遊戲的經濟部分進行重大翻新，將外觀和經濟加成分開。在維持遊戲內經濟現狀的同時，我們希望透過此過程簡化經濟加成的管理，確保從舊系統過渡到新系統的過程盡量順利，並且讓玩家能獨立選擇經濟加成和迷彩。最後，0.11.6 版本更新中強化了戰鬥訓練中負責電腦艦艇移動、射擊和使用消耗品的 AI。