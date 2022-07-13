資深媒體人呂文婉是談話性節目的熟面孔，私下經常透過社群分享日常生活，稍早在臉書先是感嘆「身體不得不得服老」，接著曬出一張自拍照，只見凍齡臉蛋及傲人S型火辣曲線，完全看不出已經50歲，讓網友們直呼難以置信。

呂文婉稍早表示昨夜剛入睡時，被強烈痛感喚醒，當下知道腳正在抽筋，便下意識將腳盤向下壓，沒想到不僅未緩解，反倒痛得更加劇烈，不過白天太過疲累導致無力處置 ，就這樣持續疼痛一陣子才昏睡過去，不過睡醒後仍隱隱作痛，讓她擔憂會再次復發，根據先前經驗只有前一天工作穿高跟鞋久站才會抽筋，沒想到近來不穿仍舊復發，讓她無奈感嘆：「50+ 心態可以不服老 ，但身體不得不得服老啊，我要認真找出原因才行」。

昨夜才剛入睡 就被強烈痛感喚醒 模模糊糊中 知道自己抽筋ing 下意識將腳盤向下壓（聽說....一般....通常會快速緩解....） 孰料，接踵而來的卻是痛不欲生！雙腳先輪番、... 由呂文婉get in TOUCH 發佈於 2022年7月11日 星期一

呂文婉同時也曬出自拍照，只見她對著鏡頭擺出甜美笑容，膚質吹彈可破看不出有歲月留下的任何痕跡，此外，她露出香肩及胸前白皙肌膚，加上纖細四肢，火辣身材完全看不出已經50歲，被網友封為「美魔女」根本當之無愧。

對此，網友紛紛留言給予建議：「睡前泡腳會有好效果」、「可以試試含鎂的鈣片，我聽了人家建議吃過改善很多」、「馬上起來，腳踩在地上，馬上就不會抽筋了」、「腳抽筋可以泡熱水會比較舒服」、「可能是太累或缺少鈣，要注意身體哦」。