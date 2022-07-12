民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日將戶籍遷到桃園市中壢區，正式成為桃園人。對於其2份論文遭控涉嫌抄襲一事，國民黨台北市議員徐巧芯表示，若台大最後認定林智堅的論文不算抄襲，「我就有福了！」

媒體人黃揚明、徐巧芯今日在中天節目《大新聞大爆卦》討論有關林智堅論文涉嫌抄襲一事。黃揚明表示，台大及中華大學的學術倫理審定，雖然一有結果就可以立刻公布，但最多也只要等2個月，因此大家不用太急躁，「林智堅到底是輸到脫褲還是笑著離開，這就是馬上一翻兩瞪眼」。

「如果今天讓我看這場賭局，我認為林智堅在台大的部分，他輸定了！我長針眼都看得出來他抄襲！」黃揚明認為，中華大學的董事長是民進黨發言人，會有何結果他不敢猜測，但台大是最高學府，裡面的學者有沒有學術良心，是否要跟著林智堅陪葬，「我對他們還有一點點信心」。

徐巧芯則表示，若台大認定林智堅不是抄襲，那她就有福了，「因為我還沒開始寫論文，我還沒找老師，以後我就要找3個同學一起找一份研究架構，因為台大說不算抄襲」；黃揚明聽聞後馬上開玩笑指出，「趕快請蔣萬安提供他們競選總部的民調」；徐巧芯也笑說，蔣萬安、陳時中、黃珊珊，會有1個當選、2個落選，「所以這場選舉可以供3個研究生，大家一起做，好棒喔，要畢業了！」