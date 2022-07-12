日本股市周二收跌；日本新冠肺炎染疫人數急速上升，引起經濟衰退擔憂，並且從早上開盤即出現拋售。

周二日經225指數收跌475.64點或1.77%，為26336.66點，盤中最多跌1.99%。東證一部指數跌31.36點或1.64%，為1883.30點。

日股周一上漲，表現優於其它亞洲股市；周一民調顯示，日本執政聯盟在國會選舉擴大領先優勢。

日本一家券商表示，儘管不存在任何正面的外部因素，日股在周一被「買超」了。

一位市場參與者表示，新冠肺炎疫情的蔓延，加劇了對全球衰退的擔憂。「有鑑於此情況，經濟敏感的股票將不可避免地走弱」。

日本官方在周一傍晚新公布5萬4993名確診人數，高於上周的1.68萬名。

科技股和製造業相關股票下跌，拖累了基準指數。電子元件製造商TDK跌5.14%，跌幅最大。

工業機器人製造商發那科(Fanuc)、安川電機明顯下跌；軟銀集團和卡西歐電腦也同樣顯著下跌。

公用事業股下跌0.07%，跌幅最小，關西電力則上漲1.09%。

食品公司日本水產上漲2.74%，表現最好。

影音遊戲公司Konami集團和任天堂分別上漲0.67%和0.42%。