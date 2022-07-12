病毒共存新生活型態，國內確診人數飆升，全台累計確診數今破413萬例(人)；法人最新金融產業報告指出，現在非染疫高峰期，但先前行政量能不足，預估保險理賠高峰將落在今年第3季，以確診率25％估算，未來防疫險理賠金額將達616億元。

防疫險理賠急遽增溫，產險業將面臨開業以來最大增資潮，國泰6月完成增資100億元，中信於6月底由台壽保增資40億元，法人點名，下波有增資計畫的產險公司有四家，包括富邦、新安東京、和泰與兆豐產險等。

國內13家金控6月自結獲利年減33％至253億元，金融股表現也持續破底；法人表示，衰退原因除防疫險理賠增溫，提列準備金拖累金控上半年獲利外，與近來股市震盪、金控旗下的壽險、銀行、證券等投資收益衰退也有關係。

法人表示，俄烏戰爭爆發後，俄債預期信用減損提列，使金控旗下壽險上半年獲利年減30％，債券仍有下跌風險，保守看待壽險類股。