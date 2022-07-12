在澳洲新政府謀求與北京改善關係之際，總理艾班尼斯昨天表示，不會回應澳中外長近日印尼會晤後中方所提修復關係的4項要求，並強調只對澳洲的國家利益做出回應。

德國之聲中文網、美國之音今天作了上述報導。艾班尼斯（Anthony Albanese）還說，澳洲將在可能的情況下與中國合作，澳洲希望與所有國家建立良好關係，但是「必要時我們將捍衛澳大利亞（澳洲）的利益」。

艾班尼斯針對北京提出的4項要求做出評論前，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）和中國外交部長王毅8日在印尼峇里島參加20國集團（G20）外長會議期間舉行雙方近3年來的首次會晤。

艾班尼斯說，澳中外長會晤是向前邁進、富有建設性的一步。澳洲未改變在任何問題上的立場，將繼續保持富有建設性。

黃英賢稍早時描述這次會晤為「穩定關係的重要第一步」。王毅則要求艾班尼斯政府必須重塑對中國的「正確認識」，堅持視中國為夥伴而非對手，抓住當前契機，「減少負資產，積累正能量」。

王毅並指責澳洲上屆的莫里森政府是近年來澳中外交關係惡化的罪魁禍首，「執意把中國視為對手，甚至威脅」。

澳中外長會晤結束後，北京未立即發布公告，在等待超過24小時後，才公布中方對這次會晤的表態聲明。

據中國外交部的公告，除了將近年兩國外交關係的異常惡化歸咎於澳洲前政府，王毅還對新一屆澳洲政府提出4點基本要求，包括：堅持視中國為夥伴而不是對手、堅持求同存異的相處之道、堅持不針對也不受制於第三方，以及堅持構建積極務實社會民意基礎。

報導引述分析說，第4點可能是要求澳洲領導人發表公開講話要更加謹慎。最近的民意調查顯示，澳洲民眾對中國政府的看法急轉直下。

澳洲廣播公司ABC日前報導，澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院（National Security College）院長麥加夫（Rory Medcalf）說，「如果王毅確實為進一步接觸設定了四個條件，那他可能會失望，除非中國自己改弦更張」。

麥加夫還說，中國是主要的風險來源，澳洲政府對這一點的認識幾乎不會改變，哪怕表達上會更為明智審慎。

黃英賢與王毅會晤後表示，澳洲在保護國家利益方面不會讓步，但稱穩定與中國的關係「符合我們兩國的利益」。

澳中關係過去幾年急速下滑，兩國在技術、貿易和軍事等問題上激烈交鋒。有專家分析，兩國外長的會談不太可能解決澳中之間的實質性分歧。

澳洲工黨政府5月上台後，澳中逐漸開啟高層之間的溝通管道。6月間，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）在新加坡參加香格里拉對話期間與中國國務委員兼國防部長魏鳳和舉行了會談。

工黨勝選後，中國總理李克強向艾班尼斯發賀電表示，中澳關係的穩定發展符合兩國人民根本利益。

上述表態一改北京過去幾年對澳洲的態度。在前總理莫里森（Scott Morrison）呼籲國際社會對COVID-19病毒溯源進行獨立調查後，北京展開報復，對澳洲的葡萄酒、海鮮等10多項價值數百億美元的關鍵產品課徵高額關稅或貿易禁令，並凍結了雙邊會談，以回擊澳洲在國內和國際社會對中國影響力不斷擴張而發出的預警。