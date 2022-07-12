台北市府發言人陳智菡表示北市府已在今年5月11日將台博館土地都市計畫從公園用地變更為保存區，就是為了能讓文化部申請移撥，但文化部遲遲不來申請。（摘自陳智菡臉書）

國立台灣博物館土地歸屬問題，引發中央與台北市隔空互槓。文化部長李永得12日再度批評，台博館土地案雖副首長級平台有部分共識，但未徹底解決，且方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，未包含館前廣場，台博館將成孤島。對此台北市府發言人陳智菡不忍了，直呼李永得吃人夠夠，只會隔空開炮卻遲遲不提出移撥申請，怒批政府程序不是這樣走的！

李永得指出，目前方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，「亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？」李永得表示，「本人於昨（11）日發言強調，整體移撥範圍應包含完整館前廣場。」

陳智菡列出三點反駁，首先李永得指出台博館將變孤島，陳智菡表示，附近的廣場都是公共用地，是民眾都可以通行進出，何來孤島之說；再者，文化部希望廣場要一起移撥，但文化部就連台博館本體的移撥計畫都沒有提出，更何況是廣場移撥計畫。若是文化部提出申請，北市府樂見其成，也會盡力協助加速程序。

最後，北市府已在今年5月11日將台博館土地都市計畫從公園用地變更為保存區，就是為了能讓文化部申請移撥，另從7月8號副市長蔡炳坤與文化部次長蕭宗煌開會達共識後，就等文化部來申請移撥，但也未見文化部提出相關申請計畫。陳智菡重申，中央要地，我們也配合變更地目，不來申請就算了，爭取完台博館本體又想放話要爭廣場，然後又不走程序，真的是吃人夠夠，「乾脆喊話整個二二八公園拿走好了」。

陳智菡說，部長開炮前，應先了解基礎事實。陳表示，對於7月9日部長批評文化部想將「空軍總司令部舊址」推動改建為「台灣當代文化實驗場」，卻被市府要求40％回饋是「獅子大開口」，事實應該是文化部想將「公設用地」變更為「商業使用之特專區」，打造類似華山文創園區概念，按照現行法令就是要回饋北市40％土地，部長如堅持是藝文用途，就把細部計畫送進都發局審查，若真是藝文用途，北市府無償給地也沒問題，而不是沒提出計畫，閃躲程序只會喊燒！