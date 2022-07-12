近來高溫持續攀升，氣象局表示，今（12）日全台炎熱高溫，花蓮縣縱谷可能連續出現38度極端高溫。衛福部提醒，民眾應牢記做好5裝備：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、自備水瓶並休息降溫」，以避免熱傷害威脅。

據衛福部統計，7月至今熱傷害就診達213人次，所謂熱傷害包括「熱及光的影響」與「過熱」，前者包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等；後者包括天氣過熱導致的意外事故。戶外活動時若未補充水分，可能增加熱傷害風險，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭、甚至死亡。

衛福部國健署今表示，民眾應牢全身5裝備：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、自備水瓶並休息降溫」，以避免熱傷害。

1. 寬邊帽或陽傘：利用可防紫外線的寬邊帽或陽傘。

2. 太陽眼鏡：選擇檢驗合格的太陽眼鏡以保護眼睛。

3. 涼爽透氣的衣物：可選擇舒適的棉質衣服，或能保護皮膚的功能性衣服。

4. 擦防曬乳：外出前30分鐘使用防水且SPF30以上的防曬乳，每2小時塗抹1次。

5. 自備水瓶並休息降溫：外出時自備水瓶定時喝水，每天至少喝水2000㏄，且不以含糖飲料取代水，並盡可能行走於通風蔭涼處。