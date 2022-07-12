鴻海(2317)轉投資的泰國合資公司Horizon Plus今（12）日與Rojana Industrial Park簽署土地買賣契約，將在泰國東部經濟走廊（EEC）興建占地約15.14萬坪的電動車生產基地，目標在2024年完工生產。

Horizon Plus為PTT旗下Arun Plus及鴻海旗下利億國際合資設立，分別持股60％及40％，其中鴻海出資約12.88億元泰銖（約新台幣10.84億元），由PTT創新與新興事業資深執行副總裁Buranin Rattanasombat擔任董事長，鴻海E事業群ETVG處總經理邱創儀擔任執行長。

今日簽約儀式在Buranin Rattanasombat主持下，由邱創儀及Arun Plus常務董事Ekachai Yimsakul與Rojana Industrial Park副董事長Chai Vinichbutr共同簽署土地買賣協議，將在泰國東部經濟走廊（EEC）建立占地約15.14萬坪的電動車生產基地。

Horizon Plus規畫從設立新工廠開始，逐步在泰國建立製造生產系統、供應鏈管理和工程研發中心。其中，新工廠預計2024年完工投產，首階段規畫在2～3年間達到年產能5萬輛的製造目標，目標至2030年將年產能拉升至15萬輛。

Horizon Plus除目標在泰國生產供應電動車，並目標在泰國建立開放式的電動車生態系，建構布局東協電動車樞紐，長達5～6年的投資計畫金額估達10～20億美元規模，支持泰國未來能源轉型方向，契合政府推動創新電動車產業政策。