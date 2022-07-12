行政執行署台南分署將於8月2日下午3點在分署2樓拍賣室，以通訊投標的方式，第1次拍賣1棟位於台南市中西區友愛街的2樓透天厝，合併拍賣底價為376萬元。台南分署為增加民眾投標意願及提高出價額，還將於7月21日上午10點，由執行人員帶領有興趣的民眾進入屋內，實際了解房屋現況。

據了解，這棟2層樓透天厝法拍屋，屋齡約60年，位於友愛街15巷6號，緊鄰台南美術館1館，由於地段優越，一公告即引發不少民眾的興趣。

台南分署表示，該透天厝現況為空屋，3樓有增建，1樓及2樓面積各為31.01平方公尺，基地共有2筆地號，土地面積分別為28.3平方公尺及6.81平方公尺，合計35.11平方公尺，換算地坪約10坪餘，每坪拍賣底價約30多萬元。

台南分署說，已死亡多年的原屋主，因積欠1萬多元地價稅，又無繼承人，目前由國有財產署台南分署擔任遺產管理人。

台南分署指出，此次將預約帶看法拍屋，有興趣的應買人，可於7月20日下午4點30分之前來電預約，連絡人：信股張書記官，電話：06-2134322轉325。另請應買人事先詳細了解拍賣公告上的記載。