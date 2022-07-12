一名曾在台灣念大學、現在在韓國工作的韓國男子分享，韓國人大多都使用國貨，但台灣電腦品牌ASUS在韓國因行銷成功，在今年成為韓國筆電市占第一的品牌，另一款台灣研發的心理測驗App「Forest 」，在韓國上架單周吸引800萬人下載，令他驚嘆，「我是韓國人，我覺得台灣企業真的很扯」。

原PO昨（11）日於論壇《Dcard》分享一段ASUS在韓國6分鐘多的YouTube廣告影片，片中諷刺韓國人只用國產，如三星、LG等電子產品，就連使用蘋果電腦Mac的人也很少，使用他牌的民眾為順利進入星巴克，將電腦外殼套上Mac、三星等保護套偽裝進入門市。

直到一名男子帶著ASUS進入星巴克，卻被店員禁止入場，男子不滿，為捍衛自己的權益，當場與店員爭論，引發在場其他客人關注、聲援，最終獲得進場消費的權利，這段影片在韓國網路引發熱烈迴響，總計200萬觀看、7千多則留言，更登上韓國媒體版面，成韓國傳奇廣告影片。

原PO表示，ASUS今年第一季，成為韓國筆電市占第一的品牌，市占率為31.6%，令他忍不住大讚台灣的企業真的很厲害，就連在韓國行銷也能做得很好，使得他在韓國上班，天天被主管叨念，「台灣企業都這麼厲害了，你呢？你以前不是在台灣唸書嗎？加油一下好嗎？」

原PO接著分享台灣研發的心理測驗App「Forest 」，在韓國上架後，隨即登上搜尋引擎熱搜第一名，以韓國5500萬人口來說，一周就有800萬人下載，在韓國付費App中排行第二名，後續引發許多韓國企業爭相仿推出類似App，「現在App那麼多，第二名真的真的很厲害，我是韓國人，真的覺得台灣的企業很扯，有沒有韓國企業在台灣行銷很成功的呢？大家如果想到可以和我分享嗎？」

貼文引發網友熱議，「原來台灣企業在韓國做了這些事，感謝分享」、「不說都不知道耶」、「真的好想贏韓國啊」、「沒想到ASUS在韓國那麼紅」、「我一直以為Forest App是韓國的」、「為什麼ASUS在台灣還是只會堅若磐石」、「能在挺國貨愛用國貨的韓國，取得超越的成績，華碩真的是厲害」。