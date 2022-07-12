由劉德華監製並聯同林家棟、彭于晏3位男神主演，加上劉雅瑟、任達華、林雪、鄭則仕、談善言、朱鍳然及姜皓文等實力派演員，上演1場劇力萬鈞的卧底潛伏、心理大戰電影《潛行》，12日首度發佈影片跟官方海報，視覺風格強烈。

海報中的劉德華戴着黑框眼鏡，似笑非笑感覺難以捉摸；林家棟面看向遠方，眼神夾雜着複雜的戒備感；彭于晏則眉頭深鎖、凝視目標，眼神充滿疑惑，3位主角之間極具戲劇張力的表情，隱約透露出其三角關係，將故事立體呈現。

除了領銜主演的劉德華、林家棟和彭于晏之外，電影還邀請任達華、林雪、鄭則仕演出，6位極具份量的實力男演員，僅在香港電影金像獎上就獲得過34次男演員獎項提名和8座獎項獎，堪稱華麗組合。雖劇情故事尚未曝光，但這部延續經典警匪臥底題材，疑雲重重的網絡邊緣世界和生死搏命的臥底危機，已吊足觀衆口胃。

電影導演則找來堪稱如今影壇攝影美學大師關智耀執導筒，他9年內6度獲得香港電影金像獎最佳攝影獎提名，當初也正是劉德華力薦關智耀出任電影《追龍》的導演一職，讓關智耀開始轉型導演，並大獲成功。