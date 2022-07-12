日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡後，胞弟、日本防衛大臣岸信夫今（12）日首度發文，他說安倍晉三熱愛日本，貢獻一生守護自己的國家，日本損失了不可取代的領袖，他也感謝安倍為國奉獻一生，請他好好安息，這一番展現兄弟真摯情誼的言論讓許多人在貼文上按了哭臉，對岸信夫喪失兄弟感同身受。

63歲的日本防衛大臣岸信夫今日在臉書及推特發文，這是安倍晉三8日傷重不治以來，岸信夫首度發聲。

他在貼文中表示，「2022年7月8日我失去了哥哥，同時我們也失去了不可取代的日本領袖。」他說這是以恐怖主義褻瀆民主，以暴力屠殺言論。

「我的哥哥熱愛日本，為了守護這個國家，他將生命奉獻給政治。」他最後感謝安倍晉三，「謝謝您辛苦工作，謝謝您，現在請好好安息。」

已故日本前首相安倍晉三胞弟岸信夫8日證實，安倍晉三在槍擊後心肺驟停。

8日安倍晉三前往奈良為自民黨參議員候選人拉票，上台沒多久就遭到41歲槍手近距離開槍，安倍晉三當場失去意識、心肺驟停，醫生搶救安倍性命的同時，當天下午岸信夫嚴厲譴責暴力，祈禱兄長平安康復，無奈日本時間當日下午5時過後，醫院仍宣告安倍晉三傷重身亡。

岸信夫的貼文引來許多日本網友按哭臉回應，顯然深受感動，網友們除了為安倍祈福外，也為岸信夫加油，呼籲他照顧自己，並且繼承哥哥的遺志。