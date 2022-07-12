幹員喬裝工人，查獲10名非法移工。(屏東專勤隊提供)

移民署屏東專勤隊日前接獲線報指出，有數名非法外籍移工從事營建工作，為求慎重起見，幹員們頭戴安全帽隱身入工地，經連日埋伏蒐證，見時機成熟，當場查獲非法移工10人，全數帶回偵辦，並向上追溯非法雇主與仲介，全依違反就業服務法函送勞政機關究辦。

屏東專勤隊近日會同屏縣府勞動暨青年發展處檢查人員，為避免打草驚蛇，利用工地午休期間，由查緝人員頭戴工程帽，喬裝成工地工人長驅直入工地，發現一群移工正準備從事模版工作。

因工人裝扮十分傳神，移工均未察覺查緝人員已逐步靠近，等到幹員表明身分後，移工當場愣住、反應不及，一直辯稱，「我是合法的」，企圖掩飾身分，但當場逐一查證身分後，共計查獲非法移工10人，全數依法帶回查處收容。

屏東專勤隊代理隊長楊曙東表示，為維護社會治安及秩序，將持續結合相關單位查緝非法外來人口，遏止不肖業者僱用外來人口從事非法工作的行為。

楊曙東也呼籲，民眾切勿雇用身分不明的外來人口非法工作，一旦查獲，恐違反就業服務法，可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。