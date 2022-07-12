繼富采投控(3714)公布單月營收創下掛牌以來單月次低後，LED的億光(2393)、惠特(6706)也公告6月營收呈現年減，雖然外資近日有回補持股，但空軍持續狙擊終需求不振個股，三雄股價周二持續下挫，富采跌5%、億光跌4%、惠特跌3%，均逼近上周四的波段低點。

富采6月營收22.71億元，年減30.81%、月減11.16%，因大陸封控，消費性電子供應鏈受到影響，營收表現不如預期，創下掛牌以來單月次低；第二季營收77.80億元，季減8.96%、年減16.9%；上半年營收163.26億元，年增0.51%。

億光6月營收17.97億元，月減8.82%、年減25.65%，單月營收表現低於預期，與預估差異為-17.69%。第二季方面，受到烏俄戰爭、大陸防疫封控、物流料況等供應鏈問題，且終端市場需求放緩，億光營收單季51.23億元，季減7.03%、年減24.12%。上半年營收106.30億元，年減15.94%。因受產品組合、營收規模下滑影響，法人預估，第二季毛利率及本業獲利下滑，稅後純益季減32.00%，EPS為0.71%。

2022年方面，預估Mini LED背光、車用、不可見光產品需求相對較好，但先前受惠於宅經濟引導的家電、NB、TV等消費性電子相關需求則明顯轉弱。法人預估，2022年營收2220.78億元，年減11.76%。獲利能力方面，考量營收規模下滑，產品價格在大廠擴產後呈現持平至下跌走勢，預估毛利率27.19%，營業利益年減20.93%。考量業外收益、稅率維持穩定，預估稅後純益年減16.14%，EPS為3.67元。

因億光發展策略著重於利基型產品，有助於避開大陸廠商低價競爭。但受大陸封控、終端需求不振影響，近期營運缺乏成長動能，法人將投資建議為中立。

惠特6月營收4.75億元，月增5.38%、年減0.75%，符合原先預期，與預估差異為-5.13%。第二季方面，受到大陸COVID-19疫情影響，防疫封控措施使得客戶拉貨意願較為保守，惠特單季營收14.72億元，季減18.95%。從營收規模及產品組合來看，毛利率將較第一季下滑，但加計匯兌因素後，預估與首季約略相當；營業利益季減31.68%。若業外較無匯兌利益挹注且稅率上升，預估稅後純益季減37.72%，EPS為3.23元。

2022年方面，雖大陸COVID-19防疫封控措施導致第二季部分客戶拉貨動能放緩。但Mini LED長期需求趨勢不變，待疫情和緩後可望順利出貨；且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲，預估2022年營收66.99億元，年增17.23%。產能利用率提升及新產品加入皆有助於毛利率表現；但受產品組合影響，預估毛利率下降至37.18%，營業利益年增4.69%。若業外收入上升、稅率影響有限，法人預估稅後純益年增18.59%，EPS為16.13元。

雖受惠於Mini LED趨勢帶動，且雷射加工、LD測試設備出貨增長，法人預估，2022年營運動能向上。但受到大陸COVID-19疫情影響，防疫封控措施影響第二季營收、毛利率表現；且終端應用需求不振拖累市場評價空間，法人投資建議維持中立。