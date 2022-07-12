在新冠疫情惡化和企業獲利擔憂情形下，韓股周二收挫，為連二跌。

周二南韓KOSPI指數收跌22.51點或0.96%，為2317.76點。交易量為偏小，總計3.74億股，交易價值6.3兆韓元(約48億美元)。有772檔股票下跌，129檔上升。

追蹤華爾街的下跌，韓股周二開局不佳。

投資人對於美國六月CPI數據以及周三南韓央行的利率決策都抱持謹慎態度。

Cape投資的分析師Na Jeong-hwan說，市場的共識是美國六月通膨會高於五月，這將讓投資人不再擔心於不確定性問題。

南韓新冠肺炎感染人數增加，也讓投資人選擇離場。周二單日確診人數飆升至3.7萬人，南韓衛生當局正在考慮採取新一套的防疫措施。

三星電子跌1.19%，報5.81萬韓元；SK海力士跌0.43%，報9.33萬韓元。

入口網站Naver跌2.91%。樂金化學跌1.53%。現代汽車則持平。

新冠疫情再起，賽特瑞恩(Celltrion)升0.81%，報18.75萬韓元。

韓元跌8.2韓元，來到1美元兌1312.1韓元。