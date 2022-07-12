圓剛(2417)營收連2個月正成長，6月營收4.35億元，月增1成、年增5.6%，創今年來新高。圓剛今天宣布，旗艦產品PW313D雙鏡頭網路攝影機，獲得TMC舉辦的2022年防疫科技創新獎（Pandemic Tech Innovation Award），TMC是一家透過書面、實體和線上的管道幫助客戶建立社群的全球綜合媒體公司，TMC一直以來檢視國際企業表現，並提供獎項榮譽，被視為是全球通信和技術領域最知名和最有公信力的榮譽，獲獎品牌多為市場傑出領導者，持續展示技術的進步與創新。

PW313D雙鏡頭網路攝影機的設計理念，是圓剛AVerMedia在疫情期間觀察到，許多教育工作者以及學校機構，都普遍存在缺少好品質的視訊設備，以及實物投影機不夠普及的情況，而要完成一場線上課程，兩者是缺一不可的，PW313D整合網路攝影機和實物投影機，並提供了高音質的收音麥克風，同時透過專業軟體CamEngine設定影像梯形校正修正物體型變、PiP子母畫面提供兼具雙鏡頭視訊的畫面、調整視訊參數等功能、優化影像品質，為教師提供完整且簡單易用的影音方案，提升數位教學品質。