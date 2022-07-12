女星陳子玄擁有甜美臉蛋與清新氣質，加上演技精湛，出道多年來演出過不少人氣本土劇，是公認的「本土劇女神」，工作行程很滿的她，經常因忙碌而忽略照顧身體健康，陳子玄透露不知為何很累的時候，就想來點油膩食物，某次竟因空腹吃炸物而胃痛到上急診，醫師診斷讓她大傻眼。

女星陳子玄近日作客《醫師好辣》節目，透露私下喜歡吃小吃，鹽酥雞、鹹水雞、滷肉飯等都是她的最愛，對這些小吃毫無抵抗力，她還說住處的巷子口剛好就有一攤臭豆腐，她一收工就會很想吃，「最誇張是我有一次吃到三份大的臭豆腐，大辣還加蒜頭」，陳子玄表示因為當時工作很累，就想著要犒賞一下辛苦的自己。

陳子玄表示，她萬萬沒想到這個決定，會搞出大問題，買臭豆腐那天，她忙到整天沒進食，可能因為空腹的關係，加上回家又吃了炸臭豆腐這樣又油又辣的食物，導致她突然胃痛，嚴重到需要去急診，醫師幫她照了胃鏡，先是說有點胃灼傷，詳細檢查後告知是糜爛性胃炎，讓陳子玄嚇傻，之後再也不敢空腹亂吃東西。

而陳子玄的健身教練也提醒她，盡量別吃高油脂的東西，因為她雖然身材纖細，但「體脂31有點誇張！」，營養師趙函穎補充說明，建議空腹整天就別吃油炸食物，因為所有脂肪都會堆積在肚子部位，「所謂的內臟脂肪，其實是比一般囤積在四肢的脂肪更容易有三高風險」。