童愛玲凍齡的容貌被香港媒體封為「美魔女」。（華映提供）

香港電影《喜歡妳是妳》由香港新生代導演吳詠珊及楊潮凱執導，並邀請新生代演員談善言和楊偲泳主演，是香港少見的青春校園題材，電影中唯美的女女戀情，充滿話題，其中1場兩個女主角在雨中校園操場上激吻場面，兩人毫不害羞扭捏，直呼更大膽的場面都可以接受，但兩人演完似乎都受了風寒，一起發高燒還腸胃炎。

談善言一直以短髮造型現身，充滿個性的臉龐，經常演出性格強烈的角色，是香港新生代實力派演員。而楊偲泳原是排球選手，因長相甜美，被相中加入演藝圈，兩人曾合作演出喜劇《不日成婚》，但私下並不熟，直到被《喜歡妳是妳》導演選中演出，兩人才變熟悉，談善言說：「試鏡時有和不同的女生演戲，但和楊偲泳覺得是最舒服的，覺得一起能演出我想做到事。」

談善言和楊偲泳對女女戀情都抱持著接受態度，楊偲泳說：「我很期待能回到校園演戲，也勾起了我初戀的回憶，有種小鹿亂撞的感受。」談善言則表示很開心以接到愛情片，「我出道以來很少演到愛情的情節，但我有些擔心我看起來不像個女高中生，但最後決定詮釋好愛情的部份就好。」楊偲泳更大方表示自己也曾談過女女戀情，「談戀愛就是開心的事情，當時年輕不會慮那麼多，像我打排球時，隊上也有不少同性戀人，看著她們一起練球，互相照顧，覺得是很甜蜜的事情。」

電影中，談善言與楊偲泳在雨中校園上演1場激吻戲，當天劇組特別安排人造雨，讓雨勢更為明顯，兩人對這場吻戲完全不抗拒，但也都表示這場戲讓她們非常難忘，她們回憶說：「當時要吻出難分難捨的模樣，我們吻得非常用力。」因為當時兩人為了接吻，硬是喝進了不少人造雨的水，楊偲泳說：「不知道是不是水不太乾淨，我們兩個第二天都發高燒及腸胃炎了。」楊偲泳的狀況很嚴重，不得不到醫院打針治療，但為了拍攝進度，她不敢多休息，又立刻回劇組繼續拍。

好久不見的女星童愛玲也在電影中現身演出，扮演楊偲泳的媽媽，為了女兒喜歡女生到擔心，童愛玲是90年代的女神級演員，從台灣到香港發展，和黎明合作廣告打開知名度，一直在港台間拍攝影視作品，2000年結婚後便淡出演藝圈，偶而在香港出席活動，她透露現在小孩都長大了，在英國唸書，有時間可以演出有趣的作品，而她凍齡的容貌也被香港媒體封為「美魔女」。