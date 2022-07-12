人生中難免會遇到許多挫折和委屈，有些人會尋找情緒出口，好好宣洩一番，但也有人總是故作堅強，從來不對外討拍，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，遇到困難總是習慣隱忍，但其實內心比誰都渴望被人好好對待。

▍射手座

射手座之所以總是裝成無堅不摧的模樣，其實說穿了就是「尊嚴」兩個字，對射手座而言，那些讓自己痛苦的事情一旦說出來就是懦弱的表現，所以寧願隱忍不說，或是刻意將情緒轉移，裝成一副沒什麼大不了的樣子，但其實射手座私底下比誰都難過，也渴望被人溫暖對待。

▍獅子座

獅子座相當愛面子，喜歡成為人群中呼風喚雨、無堅不摧的存在，所以就算內心痛苦，為了不破壞自己苦心經營的形象，就會隱忍不發，或是裝作十分瀟灑的模樣，擔心被人輕視。但其實獅子座內心相當孤獨，他們渴望遇到一個真正懂自己的人，只是礙於面子，總是拿堅強當幌子，這時候只要給他們一個擁抱，就可以勝過千言萬語，又能照顧到獅子的尊嚴。

▍摩羯座

理性務實的摩羯座在人前總是一副無堅不摧的模樣，但他們的脆弱只有親近的人才得以窺見。事實上，摩羯座內心深處相當自卑，待人接物的第一個想法往往都是如何保全自己，這樣的他們最怕被傷害，所以寧願將不好的情緒埋藏在心裡，逼著自己堅強到底，只是時間久了他們也會感到疲憊，渴望被人暖心對待。