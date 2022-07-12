「2022全國義民祭在新竹縣」即將在7月中旬登場，縣府為推廣客語和客家文化，舉辦「愛鄉愛土 義民後生」客語講古比賽，以客家文化為競賽主題，參加就能拿到義民爺平安符、平安麵，前50名完成初賽報名者，還可獲得200元等值禮券，歡迎大、小朋友共下來講客!

縣長楊文科表示，今年義民祭由新埔祭典區輪值，為將客家文化、歷史傳承持續向下扎根，舉辦「義民故事客語講古比賽」，今年祭出參加獎的獎勵，希望能號召更多人來講客，認識新竹縣與義民祭典等客家文化。

競賽參賽組的國小低年段組、國小高年段組及國高中職組，採初賽與決賽兩階段，即日起至28日前至報名網站https://reurl.cc/b28Z4v完成報名，並繳交影音檔，每人以3分鐘為限，以影片收件方式審查，初賽入選取各組成績前6名，國小組每人1000元、國高中職組每人1500元及獎狀各1幀。

決賽預計在8月14日枋寮國小登場，每人說故事時間以3到4分鐘為限。國小組：第1名2000元、第2名1500元、第3名1000元、第4到6名為優勝500元。國高中職組：第1名3000元、第2名2000元、第3名1500元、第4到6名為優勝500元，指導老師頒發指導獎狀及500元禮券。

大專院校青年組（45歲以下）報名人數以30人為上限，僅辦理決賽，決賽當天於報到處繳交故事內容，每人說故事時間以3到4分鐘為限，第1名5000元、第2名4000元、第3名3000元、第4到6名為優勝1000元。